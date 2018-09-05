Узбекский банк подписал с африканским банком соглашение на $50 млн

БАКУ /Trend/ - Узбекский банк «Узнацбанк» подписал с Экспортно-импортным банком Африки («Афрэксимбанк») соглашение о сотрудничестве на 50 миллионов долларов. Об этом сообщает в среду пресс-служба узбекского банка.

Соглашение предусматривает сотрудничество с «Афрэксимбанком» по торговому финансированию, а также открытию кредитных линий для финансирования экспорта товаров и услуг из Египта и других стран Африки в Узбекистан.

Как отмечается в сообщении банка, подписанное соглашение позволит укрепить двустороннее сотрудничество, и будет способствовать развитию торговых и инвестиционных связей Узбекистана с Египтом и странами Африки.

В настоящее время основную статью экспорта из Узбекистана занимает текстильная продукция, продукты питания, транспортные и туристические услуги, а из Египта импортируются фармацевтическая продукция, сельскохозяйственная продукция, бытовая химия.

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