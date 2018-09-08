Узбекистан и Египет подписали соглашения на $470 млн

БАКУ /Trend/ - По итогам бизнес-форума и кооперационной биржи между Узбекистаном и Египтом подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 470 миллионов долларов. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

Кроме того, заключены кредитные соглашения с «Афроэксимбанком» и «Банком Каира» на сумму 60 миллионов долларов и подписаны экспортные контракты на сумму 13 миллионов долларов на поставку хлопчатобумажной пряжи и медных труб.

Напомним, что мероприятия прошли пятого сентября в рамках официального визита президента Египет Абдул-Фаттаха Саида Хусейна Халила Ас-Сиси в Узбекистан.

В ходе бизнес-форума министр внешней торговли Жамшид Ходжаев подчеркнул, что уровень текущего товарооборота абсолютно не соответствует огромным экономическим возможностям Узбекистана и Египта.

«Эффективное использование имеющихся резервов и возможностей позволит существенно нарастить потенциал экономик обеих стран», - считает министр.

В течение нескольких часов до начала бизнес-форума участники провели переговоры по экономическим проектам в сферах туризма, фармацевтики, электротехники, добычи редкоземельных металлов, а также по вопросу создания плодоовощного и логистического хаба.

Кроме того, торгово-промышленные палаты двух стран подписали соглашение о создании делового совета. Первое заседание совета планируется организовать в рамках предстоящего заседания межправительственной комиссии до конца года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.