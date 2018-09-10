Великобритания назначила нового посла в Узбекистане

10 сентября 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Великобритания назначила Тима Торлота новым послом страны в Узбекистане. Об этом сообщает в понедельник британский МИД, передают узбекские СМИ.

Согласно данным СМИ, Тим Торлот приступит к исполнению своих обязанностей летом 2019 года.

Нынешний посол Кристофер Аллан, возглавляющий дипмиссию Великобритании в Ташкенте с осени 2015 года, переходит на другую должность.

Тим Торлот находится на дипломатической службе с 1981 года, работал в посольствах Великобритании в Омане, Новой Зеландии, Чили, Ираке (заместителем посла) и Йемене (послом), а также занимал разные посты в структуре внешнеполитического ведомства.

С 2016 года работает в Отделе Аравийского полуострова и Ирана Форин-офиса.

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