Американская компания установит в Узбекистане солнечные панели

БАКУ /Trend/ - Американская компания "Headwall Power LLC" установит солнечные панели в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает во вторник пресс-служба администрации области.

Как отмечается в сообщении, американская компания и хокимият (администрация) Сурхандарьинской области Узбекистана договорились о реализации проекта в области возобновляемых источников энергии на 1,2 миллиарда долларов.

Уточняется, что американская компания установит в Кизирикском районе Сурхандарьинской области солнечные панели мощностью от 300 мегаватт до одного гигаватта. На первом этапе панели установят на почти 500 домах в массиве "Бандихон".

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