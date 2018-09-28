Китай и Узбекистан неустанно борются с «тремя силами зла» - посол

БАКУ /Trend/ - Китай и Узбекистан прилагают неустанные усилия к поддержанию мира и стабильности в регионе посредством совместной борьбы с «тремя силами зла» (терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом) и непрерывного укрепления военного и военно-технического взаимодействия.

Об этом, как передают узбекские СМИ, сказала посол Китая в Узбекистане Цзян Янь на приеме по случаю 69-летней годовщины со дня образования «Поднебесной».

По её словам, есть все основания полагать, что по мере продвижения реформ и открытости в двух странах китайско-узбекские отношения непременно выйдут на новую ступень развития.

«Текущий год ознаменован интенсивным развитием китайско-узбекских отношений. В ходе встречи между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Циндао были достигнуты важные договорённости по углублению двусторонних отношений всестороннего стратегического партнёрства. Благодаря личному вниманию глав двух государств и совместным усилиям обеих сторон китайско-узбекское сотрудничество выходит на более высокий уровень и охватывает всё больше сфер», – отметила посол.

По ее словам, наблюдается заметный подъём товарооборота и стабильный рост инвестиций между двумя странами, беспрецедентно активизируются гуманитарные обмены – количество китайских туристов в Узбекистане бьёт новый рекорд, во многих вузах Китая начинается обучение узбекскому языку, число обучающихся в Институтах Конфуция в Ташкенте и Самарканде достигло двух тысяч.

Она также добавила, что на этой новой исторической отправной точке Китай будет дальше стремиться к всестороннему углублению реформ, внедрению новой концепции по преобразованию модели развития и оптимизации экономической структуры в целях осуществления лучшего и более быстрого развития

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.