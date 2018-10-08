Состоялось первое Совещание МВД Узбекистана и Азербайджана

8 октября 2018 01:23 (UTC+04:00)

Состоялось первое Совещание Министерств внутренних дел Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики под председательством первых заместителей министров внутренних дел двух стран генерал-майора Даврона Назармухамедова и генерал-лейтенанта полиции Вилаета Эйвазова, сообщают узбекские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и дальнейшие перспективы деятельности подразделений сторон по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией, о сотрудничестве в сфере борьбы с общеуголовной преступностью и розыскной деятельности, состояние взаимодействия подразделений сторон по линии обеспечения безопасности на транспорте, пути его совершенствования.

По итогам обсуждения стороны обменялись мнениями, накопленным опытом в борьбе с преступностью и обеспечения правопорядка.

В завершении сторонами был подписан Протокол о взаимодействии между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики на 2019-2020 годы.

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