Узбекистан и ЮНЕСКО договорились о проведении двух крупных международных форумов по инновациям

9 октября 2018 05:02 (UTC+04:00)

Узбекистан и ЮНЕСКО договорились о проведении в нашей республике двух крупных международных форумов по инновациям, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с генеральным директором этой организации Одри Азуле в Париже.

"Достигнута договоренность о проведении в Узбекистане регионального форума молодых ученых Центральной Азии, а также Азиатского форума "Информационные технологии на службе сохранения культурного наследия" в 2019 году в Ташкенте", – отметили в пресс-службе главы государства.

Одри Азуле также поддержала инициативы главы Узбекистана о создании под эгидой ЮНЕСКО в Самарканде Международного института имени Мирзо Улугбека по формированию культуры мира, толерантности и предотвращению экстремизма, Регионального центра по информационно-коммуникационным технологиям в образовании при Университете информационных технологий в Ташкенте, открытии кафедры ЮНЕСКО в Международном университете туризма в Самарканде.

По завершении встречи Шавкат Мирзиёев и Одри Азуле подписали Программу сотрудничества до 2021 года, направленную на развитие взаимодействия Узбекистана и ЮНЕСКО.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО создана 16 ноября 1945 года. Ее основная цель – содействие укреплению мира и безопасности путём расширения сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации, туризма. Имеет неофициальное название "лаборатории ума ООН". На сегодняшний день в организацию входят 195 стран.

Узбекистан вступил в ЮНЕСКО 26 октября 1993 года и был дважды избран в состав Исполнительного совета организации.

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