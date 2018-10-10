В Узбекистане сняли новый 3D мультсериал про помидор

10 октября 2018 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекские мультипликаторы придумали нового мультгероя – "Помидора Доппи" (тюбетейка – прим. редакции), передаёт "Подробно.uz".

"Помидор Доппи" – веселый и неунывающий персонаж, постоянно попадающий в комические ситуации. Необычные и смешные стечения обстоятельств не сбивают его с намеченного пути. Зрители могут увидеть, как герой сразится с динозавром, отправится в космос и найдет несметные сокровища Самарканда", – отмечают авторы проекта.

Первый сезон мультсериала состоит из 10 серий. Он будет транслироваться на телеканале Milliy. Запуск запланирован на октябрь 2018 года. Ранее выложенный в сеть ролик с участием этого героя набрал несколько миллионов просмотров и сделал его самым узнаваемым мультипликационным персонажем Узбекистана.

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