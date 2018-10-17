Обнародована программа визита Владимира Путина в Узбекистан

В ходе визита в Ташкент Владимира Путина пройдут образовательный и межрегиональный форумы, церемония запуска строительства АЭС и другие мероприятия.

18−19 октября Ташкент с государственным визитом посетит президент России Владимир Путин. Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обнародовала краткую программу визита.

На переговорах глав двух государств будут рассмотрены состояние узбекско-российских отношений, перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества, реализации новых совместных проектов и программ в разных областях.

Президенты также обсудят актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе и содействие мирному процессу в Афганистане.

В рамках визита впервые состоятся совместный Образовательный форум и Форум межрегионального сотрудничества «Узбекистан-Россия». Запланирована церемония запуска строительства атомной электростанции в Узбекистане.

По итогам переговоров будет принято Совместное заявление глав государств и подписаны Программа экономического сотрудничества на 2019−2024 годы, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019−2021 годы, соглашение о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, «дорожная карта» по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа» и целый ряд других важных документов.

В ходе визита ожидается заключение крупных инвестиционных договоров и торговых контрактов между регионами и деловыми кругами Узбекистана и России.

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