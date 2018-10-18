Госдоля в уставном капитале АО «Узвторцветмет» передана в доверительное управление ИП ООО SFI Management Group

В целях дальнейшего совершенствования системы управления и повышения эффективности деятельности АО «Узвторцветмет» за счет внедрения передовых методов корпоративного менеджмента, а также в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №735 от 16 сентября 2018 года государственная доля в уставном капитале АО «Узвторцветмет» передана в доверительное управление ИП ООО SFI Management Group, сообщает UzDaily.uz.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров №826 от 15 октября 2018 года в связи с переходом на другую должность генеральный директор предприятия Фарход Абдуллаев освобожден от занимаемой должности. На должность Генерального директора АО «Узвторцветмет» назначен Константин Акулов.

17 октября в конференц-зале предприятия при участии представителей Кабинета Министров состоялось совещание, где был представлен новый Генеральный директор Константин Акулов. В ходе совещания состоялись проводы Фархода Абдуллаева, который руководил акционерным обществом с 2011 года.

В ходе мероприятия новый руководитель выразил благодарность руководству страны за оказанное доверие, и заверил, что приложит все усилия, чтоб предприятие заняло передовые позиции и вышло на новые рубежи в экономике.

АО «Узвторцветмет» является единственным в Центральной Азии предприятием, специализирующемся на заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов, производстве сплавов цветных металлов и товаров народного потребления. Сегодня АО «Узвторцветмет» это современное предприятие, имеющее разветвленную сеть заготовительных организаций по всей республике и обеспечивающее все отрасли экономики Республики Узбекистан качественными цветными металлами.

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