Главы МИД стран Центральной Азии, Индии и Афганистана встретятся в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В узбекском городе Самарканд 12−13 января состоится первая встреча министров иностранных дел диалога "Индия — Центральная Азия" с участием Афганистана, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Участие во встрече примут главы внешнеполитических ведомств Узбекистана — Абдулазиз Камилов, Индии — Сушма Сварадж, Кыргызстана — Чингиз Айдарбеков, Таджикистана — Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана — Рашид Мередов и первый заместитель министра Казахстана Мухтар Тлеуберди. К участникам также присоединится глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.

Они обсудят сотрудничество в области содействия росту взаимной торговли, развития транспорта и логистики, привлечения инвестиций, технологий в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства, а также вопросы взаимодействия в сферах культуры, науки и образования, туризма.

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