Узбекистан и Республика Корея реализуют проекты по производству сорочечных тканей

БАКУ/Trend - Ассоциация «Узтекстильпром» с 15 по 19 января организовала визит делегации корейской компании «Daewon Co» в Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.

Согласно пресс-службе Ассоциации «Узтекстильпром», в соответствии с Постановлением президента Узбекистан от 27 ноября 2017 года «О мерах по дальнейшему укреплению и расширению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея», Ассоциацией ведутся работы по реализации проекта по организации производства сорочечных и других видов тканей.

В рамках визита южнокорейской делегации состоялась встреча с руководством Ассоциации «Узтекстильпром», в ходе которой были обсуждены инвестиционные предложения для сотрудничества в текстильной отрасли.

Корейская сторона выразила готовность реализовать проект создания производства сорочечных и других видов тканей, а также готовых изделий на сумму 10 миллионов долларов в Ташкентской области, мощностью производства 1,8 миллиона квадрат метров смесовой ткани. Проект планируется реализовать совместно с отечественной компанией «Истиклол дизайн».

На встрече обсуждалась разработка бизнес-плана проекта, а также была представлена информация о текущем состоянии рынка смесовых тканей в Узбекистане.

В продолжение развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности республики, в конце декабря прошлого года, Ассоциацией «Узтекстильпром» был организован визит делегации корейской компании «YoungNam Spinning Co., LTD» во главе с президентом компании Ванг Ёнг КИМ (Mr.Wang Yong KIM) в Узбекистан.

Целью визита делегации стало ознакомление с инвестиционным потенциалом республики, а также проведение предварительных экономических и маркетинговых исследований.

По итогам визита компания выразила заинтересованность в реализации инвестиционного проекта по организации выпуска текстильной продукции в Самаркандской области.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.