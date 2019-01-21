Навоийский золотодобывающий комбинат Узбекистана передадут в доверительное управление

21 января 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Навоийский золотодобывающий комбинат Узбекистана передадут в доверительное управление, сообщает Trend со ссылкой на NUZ.

Как следует из постановления президента Узбекистана от 17 января 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий горно-металлургической отрасли», Навоийский горнодобывающий комбинат в ближайшие годы будет разделен на два предприятия, говорится в сообщении.

На базе комбината будет создано государственное предприятие по добыче и переработке урана и предприятие в форме акционерного общества по добыче и переработке драгоценных металлов.

В свою очередь, акционерное общество по добыче и переработке драгоценных металлов будет передано в доверительное управление.

Как отмечено в постановлении главы государства, сложившаяся структура управления, методы оценки и учета запасов полезных ископаемых, устаревшие формы финансовой отчетности препятствуют росту производства и повышению инвестиционной привлекательности горно-металлургических предприятий Узбекистана.

До 1 марта текущего года предусмотрено утвердить дорожную карту по реорганизации госпредприятия «Навоийский ГМК» и внедрению современных методов корпоративного управления.

Привлечение инвесторов исключительно путем первичного и вторичного публичного размещения акций комбината на отечественном и международном фондовых рынках предусмотрено на 2023 год.

В ноябре 2018 года Навоийский горнодобывающий комбинат отметил свое шестидесятилетие.

В поздравлении коллективу глава государства отметил, что в том, что высокое качество узбекского золота сегодня признано во всем мире, увеличиваются золотовалютные резервы нашей страны и ее экономический потенциал, есть большая заслуга многонационального коллектива Навоийского горно-металлургического комбината, являющегося локомотивом экономикиУзбекистана.

Государство уделяет первостепенное внимание всестороннему развитию Навоийского горно-металлургического комбината. В частности, в рамках выполнения программы развития НГМК до 2026 года поэтапно будет реализовано около 30 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше трех миллиардов долларов, создано более 30 тысяч рабочих мест.

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