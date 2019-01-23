Турция начнет выпускать тракторы в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Турецкая компания FSM Traktor намерена наладить производство сельскохозяйственной техники в Узбекистане, Trend сообщает со ссылкой на Sputnik.

Об этом сообщил председатель правления компании FSM Traktor Эрдоган Орен в ходе переговоров в Государственном комитете инвестиций Узбекистана. Стороны обсудили участие турецкой компании в реализации совместных инвестиционных проектов в сфере производства сельскохозяйственной техники.

Инвестор собирается на первых этапах проекта организовать крупноузловую сборку тракторов мощностью от 75 до 150 лошадиных сил, впоследствии перейдя к мелкоузловой сборке, с повышением уровня локализации производимой техники.

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