Узбекистан и Нидерланды обсудили перспективы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли

БАКУ/Trend/ - Посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дилёр Хакимов провел в Роттердаме (Нидерланды) встречу с руководством Ассоциации голландских поставщиков IRO для обсуждения перспектив развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли, сообщает в четверг Trend со ссылкой на UzDaily.

В ходе переговоров с управляющим директором IRO Cандером Вергросеном и менеджером по развитию бизнеса Тьерк Сууренбруком, глава дипломатической миссии поделился информацией о современном развитии нефтегазовой отрасли Узбекистана. В частности, отмечалось, что в республике успешно действует 242 месторождения, 110 из которых открыты в годы независимости, в том числе 15 – в сотрудничестве с иностранными инвесторами. На сегодняшний день в Узбекистане представлены такие крупные компании, как Лукойл и Газпром (Россия), Petronas (Малайзия), CNODC (КНР), KNOC (Корея) и другие.

В свою очередь, голландская сторона выразила готовность к установлению контактов с АО "Узбекнефтегаз" и продвижению энергетического потенциала Узбекистана среди членов Ассоциации.

В целом, представители IRO подтвердили заинтересованность в организации визита компаний-членов ассоциации в Узбекистан для обсуждения перспектив реализации проектов в энергетической сфере.

Кроме того, Сандер Вергросен предложил профильным структурам и компаниям Узбекистана принять участие в работе очередного совещания IRO, которое состоится в Роттердаме в октябре этого года.

Созданная в 1950 году Ассоциация IRO - это независимая некоммерческая организация, которая объединяет нефтегазовые консорциумы Нидерландов. Ассоциация поддерживает и продвигает интересы своих 425-ти членов, которые занимаются предоставлением инженерно-консультационных услуг, строительством и поставкой оборудования, разведкой и добычей нефти и газа, а также разработкой технологий в сфере возобновляемых источников энергии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.