Узбекские авиалинии планируют открыть три новых направления в 2019 году

24 января 2019 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend: "Узбекистон хаво йуллари" планирует открыть в этом году три новых направления – в Тбилиси, Мюнхен и Карачи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Только за последние три месяца Национальная авиакомпания открыла три новых рейса в Мумбаи, Владивосток и Джидду.

Кроме того, было значительное увеличение числа рейсов на действующих маршрутах. Так, например, количество рейсов по одному из самых востребованных маршрутов Ташкент – Москва возросло до 27 в неделю, а в сумме с полетами в столицу России из Самарканда, Бухары, Ургенча, Термеза, Намангана и Ферганы оно достигло 49.

Увеличена и частота рейсов из Ташкента в Сеул, Душанбе, Бишкек, Минск, Ростов-на-Дону, Астану и Новосибирск. По одному из самых популярных направлений – в Стамбул – в неделю выполняется десять рейсов из столицы и два из Самарканда.

Всего в прошлом году авиакомпания выполнила более 21 тысячи рейсов, достигнут исторический трехмиллионный рубеж в перевозках пассажиров.

Напомним, ранее стало известно, что турецкая Yildirim Hollding A.S. приступила к разработке концептуального дизайна нового терминала в аэропорту Ташкент.

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