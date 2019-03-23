Президент Узбекистана посетит Объединенные Арабские Эмираты с визитом

23 марта 2019 17:56 (UTC+04:00)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Наследного принца Эмирата Абу-Даби Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 24-26 марта текущего года посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты, передает Trend со ссылкой на агентство «УзА».

Программой пребывания предусмотрены встречи Президента Республики Узбекистан с Наследным принцем  Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом  Аль Нахаяном, вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом  Аль Мактумом.

В повестку дня переговоров включены вопросы дальнейшего расширения и укрепления двустороннего многопланового сотрудничества, практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

Состоится также обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также подписание двусторонних документов о сотрудничестве в области инвестиций и финансов, возобновляемой энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования, трудовых ресурсов, культуры и других сферах.

Кроме того, запланированы ознакомление главой нашего государства с деятельностью технопарка «Масдар-сити», посещение ряда промышленных, социальных и других объектов.

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