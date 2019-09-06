Таджикистан и Узбекистан отработают навыки взаимодействия войск

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана во второй декаде сентября проведут совместные военные учения на полигоне «Гурусарай» в Наманганской области Узбекистана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Как сообщил НИАТ «Ховар» начальник пресс-центра Министерства обороны Республики Таджикистан Ориф Нозимиён, манёвры пройдут в рамках крупномасштабных стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Планируется, что военнослужащие из Таджикистана и Узбекистана выполнят задачи по обеспечению безопасности в регионе.

В ходе совместных учений будут отработаны навыки взаимодействия войск в борьбе с международным терроризмом, а также навыки ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

Как сообщили в оборонном ведомстве страны, в августе Вооруженные силы Узбекистана и Таджикистана провели совместные антитеррористические учения в условиях горной местности. Маневры прошли на территории Таджикистана и в Ферганской долине Узбекистана.

По словам Орифа Нозимиёна, впервые за годы независимости совместные учения Таджикистана и Узбекистана прошли в прошлом году в местечке Чорухдара Согдийской области Таджикистана.

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