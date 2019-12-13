ЮНЕСКО включила узбекский танец в список наследия человечества

БАКУ/Trend/ - В ходе 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (МКОНКН) ЮНЕСКО в столице Колумбии, Боготе принято решение о включении хорезмского танца – «Лазги» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как элемент культурного наследия Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Данный вопрос был инициирован по итогам встреч Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.

Делегация Узбекистана, которая участвует в сессии, провела торжественную презентацию номинации «Лазги». Также было подчеркнуто, что будучи страной с богатой историей и бесценным культурным наследием, Узбекистан может предложить еще многие уникальные элементы нематериального культурного наследия узбекского народа для Репрезентативного списка ЮНЕСКО.

В этом контексте узбекской стороной официально объявлено о продвижении номинаций искусства «Бахши» и этнических видов спорта для включения в Список в предстоящие годы.

По информации Постоянного представительства Узбекистана при ЮНЕСКО, МКОНКН одобрил включение «Лазги» в Репрезентативный список на основе широкого консенсуса, без проведения голосования.

Таким образом, ЮНЕСКО обязуется принять необходимые меры по сохранению, приумножению и популяризации хорезмского танца, наряду с другими элементами узбекской нематериальной культуры, которые ранее были включены в Репрезентативный список, – «Шашмаком» и «Культурное пространство Байсунского района» (2008), «Катта Ашула» (2009), «Аския» (2014), «Культуры и традиции Палова» и «Навруз» (2016).

Представители Оценочной комиссии МКОНКН приветствовали выдвижение номинации танец «Лазги», который вправе находиться в Репрезентативном списке ввиду многих причин.

Во-первых, танец имеет богатую историю, его первоначальные элементы появились в глубокой древности.

Во-вторых, элементы «Лазги» кардинально отличаются от других танцев в регионе.

В-третьих, танец хорошо известен и популярен, благодаря своей огненной и весьма энергичной природе.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО продолжит свою работу до 14 декабря и изучит номинации элементов культурного наследия еще 39 стран.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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