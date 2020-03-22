Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане продолжает увеличиваться

БАКУ/Trend/ - Коронавирус COVID-19 выявили еще у четырех граждан Узбекистана. Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в стране достигло 41 человека, сообщает Trend со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Четыре новых случая выявлены среди граждан, находящихся на карантине, говорится в сообщении.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже минздрав сообщил, что коронавирус диагностирован у ее сына и дочери.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини)