В Узбекистане выявлено 3 новых случая коронавируса
В Узбекистане выявлено 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.uz", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно информации, Общее число выявленных случаев заражения достигло 1865.
Отмечается, что до настоящего времени 707 человек выздоровели, 8 человек скончались.
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