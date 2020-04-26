В Узбекистане выявлено 3 новых случая коронавируса

В Узбекистане выявлено 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.uz", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно информации, Общее число выявленных случаев заражения достигло 1865.

Отмечается, что до настоящего времени 707 человек выздоровели, 8 человек скончались.