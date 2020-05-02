В Узбекистане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Общее число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 2 094, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

От коронавирусной инфекции полностью вылечились 1 212 человек, девять человек скончались.

Решением специальной Республиканской комиссии по подготовке программы мер по предотвращению распространения коронавируса с 30 апреля в Узбекистане введены новые правила. Отныне гражданам разрешается с 07:00 до 10:00, а также с 17:00 до 20:00 передвигаться без специального разрешения в следующих целях: для того, чтобы отправиться на работу, а также для посещения торговых объектов с целью приобретения медикаментов, продуктов питания и товаров первой необходимости.

Также гражданам разрешается гулять непосредственно перед многоэтажными домами в городах и районах и во внутренних дворовых зонах, соблюдая социальную дистанцию (расстояние два метра) и с обязательным ношением масок, при этом дети до 14 лет сопровождаются родителями.

Помимо этого, руководителям высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, а также профессорам разрешено восстановить лабораторную и иную деятельность для продолжения научной работы.

Недавно карантин в Узбекистане был продлен до 10 мая.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире составило более 3,3 миллиона человек, более 238 тысяч из которых скончались.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини)