Узбекистан и Малайзия будут продвигать экспортную продукцию ремесленничества на своих рынках.

Об этом стало известно в ходе состоявшейся в столице Малайзии видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На мероприятии, организованном посольством Узбекистана в Малайзии, приняли участие представители Ассоциации «Хунарманд», хокимията Ферганской области и Малайзийской корпорации по развитию ремесленничества (Malaysia Handicraft Development Corporation - MHDC).

MHDC является структурным подразделением министерства туризма, культуры и искусств Малайзии. Корпорация нацелена на развитие ремесленнической индустрии и прикладного искусства, оказание содействия малайзийским ремесленникам посредством внедрения современных методов производства, продвижение отечественной продукции на местном и внешнем рынках. Организация объединяет около 21 тысяч мастеров-ремесленников.

В ходе мероприятия была представлена информация об осуществляемых в Узбекистане последовательных реформах по сохранению культурного-исторического наследия путем развития в стране ремесленничества, народных художественных промыслов и прикладного искусства, а также обеспечения занятости населения, особенно молодежи, женщин и малообеспеченных семей посредством их широкого привлечения к данной индустрии.

Генеральный директор MHDC Ибрахим бин Исмаил дал высокую оценку масштабной инвестиционной программе по развитию гончарного производства в Узбекистане. Напомним, что его первым этапом станет создание Центра ремесленничества в Риштанском районе Ферганской области.

Малайзийская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Ассоциацией «Хунарманд» и представителями ремесленнической отрасли Ферганской области, а также готовность в приглашении отечественных ремесленников для участия на международных выставках.

По итогам видеоконференции стороны договорились о создании «уголка» прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана на территории Куала-Лумпурского ремесленнического комплекса.

Стало также известно о предоставлении на безвозмездной основе торговых площадок для регулярного участия ремесленников двух стран в крупных выставках.