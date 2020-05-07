Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 2266.

Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав.

«По состоянию на 7 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2266», - говорится в сообщении.

Напомним, от коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1577 человек, скончались - 10.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане районы и города будут разделены по уровню опасности распространения коронавируса.

Начиная с пятницы, 8 мая:

«Красные» зоны: Каракалпакстан, Андижан, Наманган, Фергана, Самарканд, Ташкентская область, Бухара, Сырдарья.

«Желтые» зоны: Сурхандарья, Хорезм, город Ташкент.

«Зеленые» зоны: Навои, Джизак, Кашкадарья.

В «зеленых» зонах разрешается свободное передвижение авто - и мототранспорта без специальных стикеров.

В «красных» и «желтых» зонах с 07: 00 до 10:00 и с 17:00 до 20: 00 разрешается передвигаться на всех видах личного транспорта.