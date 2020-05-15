В Узбекистане продлили карантин до 1 июня

Специальная Республиканская комиссия Узбекистана продлила ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции до 1 июня 2020 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Напомним, что введенные Специальной Республиканской комиссией до 20 апреля 2020 года ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлевались до 10 мая 2020 года.

При этом, согласно решению комиссии, с 18 мая возобновляются авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез и обратно.

Также с 18 мая начнут курсировать поезда Afrosiyob из Ташкента в Навои, Бухару и Карши. В решении комиссии отмечается, что будет возобновлено движение скоростных поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области) и обратно.

Специальная Республиканская комиссия с 15 мая разрешила ряд видов деятельности в Узбекистане.

В «красном» уровне карантина разрешается:

- ремесленничество в индивидуальном порядке;

- техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- ремонт электронных устройств (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;

- услуги аренды и лизинга;

- предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие);

В «желтом» уровне в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешены:

- риэлтерская деятельность;

- рекламная и маркетинговая деятельность;

- деятельность частных агентств занятости;

- приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в комнаты;

- деятельность парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и точек быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 09:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;

В «зеленых» регионах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:

- деятельность открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (при условии ограничения количества посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и соблюдением социальной дистанции);

- компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;

- деятельность музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);

- ветеринарные услуги;

- техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.