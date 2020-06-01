Инфляция в Узбекистане замедлилась

В мае прирост средних потребительских цен и тарифов в Узбекистане составил 0,3%. Как передает Trend со ссылкой на forbes.uz, об этом говорится в обзоре Государственного комитета по статистике.

При этом без учета изменения цен на плодоовощную продукцию показатель составил 1%.

Для сравнения: в апреле инфляция составила 1,7%, в марте — 1,3%, в феврале — 0,6%, в январе — 0,8%, в мае прошлого года — 0,7%. За январь–май цены и тарифы на потребительском рынке в среднем повысились на 4,8%. В годовом выражении средний рост цен составил 14%.

В мае на рынки массово поступила плодоовощная продукция нового урожая и цены снизились, в результате средние цены на продовольственные товары снизились на 0,2% (если не учитывать снижение цен на овощи и фрукты, рост составил 1,6%). Непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги — на 0,8%.

Для сравнения: год назад в мае услуги подорожали на 1,5%, непродовольственные товары — на 0,7%, продовольственные — на 0,5%.

Всего с начала года цены на продовольственные товары выросли на 7,5%, на непродовольственные товары — на 3%, на услуги — на 2,5%.