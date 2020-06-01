В Узбекистане автомобили скорой медицинской помощи освобождаются от импортной таможенной пошлины

Узбекистан 1 июня 2020 16:23 (UTC+04:00)
В Узбекистане автомобили скорой медицинской помощи освобождаются от импортной таможенной пошлины

Принято постановление президента Узбекистана «О создании дополнительных условий для оказания негосударственными медицинскими организациями услуг скорой медицинской помощи», передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

В соответствии с постановлением, новые автомобили скорой медицнской помощи (код ТН ВЭД 8703221010, 8703231930, 8703241010, 8703311010, 8703321910, 8703331910), ввозимые на территорию Узбекистана негосударственными медицинскими организациями для собственных нужд, на срок до 1 января 2022 года освобождены от импортной таможенной пошлины, сообщает Минюст.

Данная льгота применяется также при таможенном оформлении новых автомобилей скорой медицинской помощи, находящихся в режиме «таможенный склад» более 6 месяцев, ввезенных негосударственными медицинскими организациями, до официального опубликования настоящего постановления.

В случае нецелевого использования автомобилей сумма импортной таможенной пошлины, не уплаченная в связи с предоставлением льгот, взыскивается в Государственный бюджет с применением финансовых санкций.

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