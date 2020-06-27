Uzcard и Mastercard выпустят совместные кобейджинговые карты

Uzcard и Mastercard готовятся выпустить первые совместные кобейджинговые карты в августе по заказу одного из крупнейших финансово-кредитных институтов Узбекистана. Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, об этом сообщил гендиректор Единого общереспубликанского процессингового центра Ахрор Махмудов.

«Один из крупных банков страны, пока не могу назвать какой, подписал контракт на выпуск карт. Думаю, уже в августе на рынке увидим первую кобейджинговую карту Uzcard-Mastercard. К этому времени завершим подготовку всей инфраструктуры, в частности, заново прошьем последние терминалы», — отметил Махмудов.

Напомним, что первые кобейджинговый проект Uzcard запустил с международной платежной системой UnionPay в конце позапрошлого года и на сегодняшний день совокупный объем их эмиссии превысил 450 тыс штук, а их доля в общем объеме транзакций достигает 26 процентов. При этом карты UnionPay принимаются не во всех странах.

Ранее сообщалось, что количество банковских пластиковых карт в обращении выросло в Узбекистане за январь-май 2020 года на 8,9 процента до 22,4 млн штук, платежных терминалов – на 7,8 процентов до 422,9 тыс штук, объем денежных поступлений через них – на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,6 трлн сумов.