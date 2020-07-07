В Узбекистане за ночь выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом

В Узбекистане по состоянию на 7 июля на 10:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 97 и достигло 10459, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Среди новых случаев 35 выявлены среди граждан в карантинном центре (все приехали из-за рубежа), 59 – в Ташкенте (все среди населения) и 3 – в Каракалпакстане (все среди населения)", – отметили в министерстве.

В настоящее время в нашей стране вылечено 6690 человек, инфицированных коронавирусом. Также 3732 пациента проходят лечение, из них 25 находятся в тяжелом, а 11 – в критическом состоянии.

Напомним, накануне стало известно, что в Узбекистане начнут выпуск препарата для лечения коронавируса на основе фавипиравира.

Кроме того, ректор Ташкентского института усовершенствования врачей, профессор Хабибулла Окилов рассказал, как происходит процесс лечения на дому больных с коронавирусом.