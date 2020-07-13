Вступили в силу два соглашения Узбекистана с Турцией

9 июля 2020 года вступило в силу межправительственное Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, подписанное в ходе визита президента Республики Узбекистан в Турецкую Республику 25 октября 2017 года, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

По данным МИД, в соответствии с положениями документа, в отношении инвестиций, осуществленных инвесторами двух стран, применяется режим наибольшего благоприятствования.

Соглашение определяет правовые основы защиты прав инвесторов, облегчения притока капитала и технологий, свободного осуществления денежных переводов.

Документ заменяет предыдущее межправительственное Соглашение от 28 апреля 1992 года и нацелен на совершенствование порядка взаимного поощрения и защиты инвестиций с учетом современных реалий. Соглашение создает твердую основу для притока взаимных инвестиций в экономику двух государств, а также повысит инвестиционную привлекательность обеих стран для потенциальных иностранных инвесторов.

Также 9 июля 2020 года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение об избежании двойного налогообложении доходов от 8 мая 1996 года, подписанный в ходе визита Президента Республики Узбекистан в Турецкую Республику 25 октября 2017 года.

Согласно документу, предусмотрена обновленная процедура обмена информацией между компетентными органами двух государств, а также Соглашение дополнено новой нормой о содействии в сборе налогов, уточняет МИД.

Поправки направлены на обеспечение налоговой прозрачности, что способствует повышению эффективности в борьбе с уклонением от уплаты налогов физическими и юридическими лицами двух стран.

Данные изменения и дополнения обусловливаются необходимостью совершенствования договорно-правовой базы и приведения положений Соглашения в соответствие с действующим налоговым законодательством двух стран.