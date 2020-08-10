Принята программа развития Сохского района Узбекистана в 2020—2021 годах

Узбекистан 10 августа 2020 14:59 (UTC+04:00)
Принята программа развития Сохского района Узбекистана в 2020—2021 годах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 8 августа постановление «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области в 2020—2021 годах», передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

Документом утверждена программа развития района в 2020—2021 годах, приоритетными направлениями которой определены:

организация новых промышленных мощностей, развитие сферы услуг, поддержка предпринимательства;

развитие сельского хозяйства, освоение неиспользуемых, а также выведенных из оборота земель, выполнение ирригационно-мелиоративных мероприятий, развитие животноводческой отрасли, в том числе птицеводства и рыбоводства;

развитие дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктур, улучшение жилищных и бытовых условий, организация оздоровления и культурного досуга населения, благоустройство районного центра;

укрепление материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, стимулирование труда работников сферы медицины и педагогов, повышение качества образовательных и медицинских услуг;

усиление социальной поддержки и обеспечение занятости населения.

Республиканской рабочей группе, ответственной за реализацию программы, поставлены задачи изучить реальное состояние бедности в районе и определить меры по ее ликвидации.

В целях поддержки субъектов предпринимательства, обеспечения бесперебойной работы отраслей экономики и социальной защиты населения физические лица в Сохском районе освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество в 2020 году.

Начиная с 1 августа этого года до 31 июля 2021 года для индивидуальных предпринимателей устанавливается подоходный налог с физических лиц в размере 50% от действующей фиксированной ставки налога. Кроме того, они освобождаются от уплаты сбора за выдачу разрешительного свидетельства на право розничной торговли алкогольной продукцией.

Для поддержки бизнес-проектов часть, превышающая 10-процентный пункт процентной ставки по кредиту, но не более 1,75-кратного размера основной ставки Центрального банка, будет компенсироваться за счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Хоким Сохского района до 1 января 2022 года, в виде исключения, получает право прямого выделения земельных участков на проекты, включенные в программу, за исключением орошаемых земель, по согласованию с хокимиятом Ферганской области.

Министерству здравоохранения совместно с хокимиятом Ферганской области поручено привлечь высококвалифицированных специалистов к работе в медучреждениях района и установить порядок выплаты надбавок.

Так, к должностному окладу врачей установлена надбавка в размере 40% тарифной ставки за первые три года трудового стажа, в размере 15% тарифной ставки — за последующие каждые два года, максимальный размер надбавки — 100%.

Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны поручено решить вопрос использования воздушного пространства Кыргызстана, после чего будут организованы полеты малого авиационного транспорта из Ферганы в Сохский район по ценам, приемлемым для населения.

Хокимияту Ферганской области поручено выделить жителям Сохского района посевные земельные площади для занятия земледелием и квартиры на основе ипотечных кредитов на территориях Язъяванского, Куштепинского, Багдадского, Риштанского и Бувайдинского районов Ферганской области.

Напомним, в конце мая у родника Чашма между жителями Сохского района Ферганской области и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана произошел конфликт. Тогда для урегулирования инцидента в Сох прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Жители эксклава на встрече с главой правительства рассказали о своих проблемах и просили оказать помощь в их решении. В частности, отмечалась проблема использования пастбищ, которые находятся на данной территории.

Позже во время визита в Ферганскую область президент Шавкат Мирзиёев заявил, что на комплексное развитие Сохского района в 2020—2022 годах планируется выделить 500 млрд сумов. Намечено создать 11 тысяч новых рабочих мест. Будут реализованы 98 проектов, получат развитие промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

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