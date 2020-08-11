Казахстан в 2,6 раза нарастил экспорт каменного угля в Узбекистан

Узбекистан увеличил в первом полугодии 2020 года импорт каменного угля в физическом объеме на 24,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 298,1 тыс тонн, в стоимостном исчислении – на 21,1 процента до $8,7 млн. Как передает Trend, об этом сообщили nuz.uz в Госкомстате страны.

Крупнейшими поставщиками каменного угля в Узбекистан стали Кыргызстан и Казахстан, которые нарастили его экспорт в узбекском направлении в натуральном выражении соответственно на 4 процента до 213,2 тыс тонн и в 2,6 раза до 84,2 тыс тонн.

При этом средневзвешенная цена кыргызстанского каменного угля снизилась с $27 за одну тонну в январе-июне 2019 года до $25,2 за одну тонну в январе-июне 2020 года, казахстанского – соответственно с $42,5 за одну тонну до $38 за одну тонну.

Напомним, что Узбекистан увеличил по итогам прошлого года импорт каменного угля в физическом объеме на 21,8 процента по сравнению с предыдущим годом до 706,8 тыс тонн, в стоимостном исчислении – на 25,5 процента до $20,3 млн.

В настоящее время добычу угля в Узбекистане осуществляют АО «Узбекуголь». и АО «Шаргунуголь». Контрольными пакетами акций этих предприятий до ноября 2017 года владело АО «Узбекэнерго». После чего в связи с неэффективностью управления угольные компании были переданы на баланс АО «Узбекские железные дороги».

В конце 2017 года китайская China Railway Tunnel Group приступила к реализации инвестиционного проекта стоимостью $105,5 млн по модернизации АО «Шаргунуголь», которая позволит увеличить добычу угля с 150 тыс тонн до 900 тыс тонн. На полную мощность предприятие намеревалось выйти в первом квартале 2020 года.

Разведанные запасы угля в Узбекистане составляют около 1,9 млрд тонн, из которых практически весь объем относится к бурому углю – 1,85 млрд тонн. Прогнозные запасы угля оцениваются в порядке 4,7 млрд тонн.