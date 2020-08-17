Смягчение условий карантина требует повышенной личной ответственности - Шавкат Мирзиёев

Президент Шавкат Мирзиёев проводит совещание о мерах по созданию достойных условий для граждан Узбекистана, трудящихся за рубежом, и системной работе с ними, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

В начале мероприятия проанализирована связанная с пандемией ситуация в нашей стране.

Отмечено, что значительно увеличилось число выздоровевших от болезни в результате резкого усиления работы по противодействию коронавирусу в июле и августе. В частности, доля вылечившихся за последние 5 дней увеличилась с 77 до 87 процентов. Число лечащихся снизилось с 7 тысяч до 4 тысяч человек.

За этим, безусловно, стоит самоотверженный труд наших врачей.

- Вновь повторю: для нас весьма важны здоровье и жизнь каждого гражданина. Мы делаем все возможное, чтобы уберечь наш народ от угрозы коронавируса, внедряем самый передовой в мире опыт лечения, - заявил глава государства.

Отмечалось, что намедни в Узбекистан прибыло около 40 высококвалифицированных специалистов из России и 10 - из Китая, они будут распределены по регионам и приступят к лечению пациентов и обучению врачей на местах по наиболее эффективным методикам.

Президент подчеркнул, что для облегчения жизни народа, с учетом обращений граждан карантинные требования были смягчены, но вместе с тем значительно возрастет риск распространения вируса ввиду большего нахождения людей в общественных местах.

С учетом этого поставлена задача разъяснять важность сохранения бдительности и осторожности, строгого соблюдения установленных требований для защиты себя и своих близких от вируса, а также оказывать практическую помощь и поддерживать контроль.

- Железная дисциплина должна оставаться первостепенным правилом для всех нас. На предприятиях, в организациях, сельском хозяйстве и на строительных площадках, транспорте и в общественных местах также должны строго придерживаться этих требований, - сказал Президент.

Определено, что хокимы всех уровней, руководители секторов, системы здравоохранения, махалли, внутренних дел и других несут персональную ответственность в соответствующих регионах и сферах за ситуацию, связанную с пандемией.