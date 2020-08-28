Узбекистан намерен запустить полноценную работу энергокольца в ЦА за счет подключения Таджикистана и Туркменистана

Узбекистан намерен возобновить полноценную работу единого энергетического кольца в Центральной Азии за счет подключения к нему Таджикистана и, в дальнейшем, Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"В последнее время мы активизировали региональную интеграцию в сфере электроэнергии. В летнее время мы традиционно работаем с соседями по закупке и продаже электричества, но в последние год-полтора стали сотрудничать круглогодично. Это произошло, потому что энергетические структуры стран региона пришли к пониманию – что, кому и когда нужно. В этом плане Узбекистан выгодно пользуется своим положением, находясь в сердце Центральной Азии", – рассказал заместитель министра энергетики Шерзода Ходжаева.

По его словам, экспортно-импортные операции в рамках так называемого единого энергокольца в Центральной Азии будут из года в год увеличиваться.

"К 2030 году мы планируем, что эти цифры как минимум удвоятся, и сейчас я не вижу причин, чтобы этого не произошло, так как работа кольца позволит получить большую выгоду всем участникам проекта", – заметил собеседник.

Сейчас Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан полноценно работают в рамках энергокольца. Сейчас, добавил Ходжаев, идет работа по подключению Таджикистана, которую планируется завершить в 2021 году.

"Еще один важный момент – полноценное включение в работу таджикской энергосистемы. Сейчас мы не работаем с ними в параллельном режиме, то есть импортируем электроэнергию только сезонно – с мая по август. Как только кольцо будет полностью восстановлено, мы сможем работать с Таджикистаном круглогодично", – подчеркнул Ходжаев.

Он также добавил, что в ближайших планах – возведение новой линии электропередач до границы с Таджикистаном.

"Сейчас идет изучение предложений, которые были поданы в рамках тендера по этому проекту. В этом году рассчитываем начать строительство линии, там предстоит серьезная работа, так как территория, по которой она будет проходить, достаточно сложная в плане ландшафта, есть много возвышенностей. В планах тестовый запуск весной и полноценный – до конца будущего года", – подчеркнул он.

Что касается Туркменистана, заметил собеседник, то сейчас технические группы начали работу по изучению того, что нужно сделать, чтобы работать в параллельном режиме.

"Мы видим желание Туркменистана, у нас есть от них официальный запрос совместно провести такое изучение. Я не могу сейчас назвать сроки, но изучение в данный момент проводится. Я думаю, это тоже вопрос ближайшего будущего", – заключил Шерзод Ходжаев.