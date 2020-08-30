С 1 сентября Узбекистан войдет в перечень стран со стабильной эпидситуацией по COVID-19

С 1 сентября Узбекистан войдет в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили в Минздраве КР.

Отмечается, что согласно пункту 1 приказа МЗ КР от 28.08.2020г. №672 и в соответствии с информационным письмом Министерства иностранных дел КР по изменению эпидемиологической ситуации в отношении коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Узбекистан, РУз будет включена 32-й страной в перечень иностранных государств, в которых наблюдается снижение коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации с 1 сентября 2О2Oг.