До 1 октября банки Узбекистана отсрочили выплату кредитов на 26,5 трлн сумов

Из-за пандемии коронавируса коммерческие банки Узбекистана отсрочили до 1 октября кредиты на общую сумму 26,5 трлн сумов. Об этом, в ходе сегодняшнего брифинга, сообщил заместитель председателя Центробанка Бехзод Хамроев, передает Trend со ссылкой на review.uz.

65% субъектов предпринимательства, имеющих кредиты, пользуются данной льготой. При этом, банки не отказывались от выполнения своих обязательств по депозитам, подчеркнул Бехзод Хамроев.

С начала года по программе «Каждая семья предприниматель» планировалось выделить 4 трлн сумов за счет погашенных кредитов. Однако, из-за отсрочки выплат по займам на реализацию программы за счет государственных резервов дополнительно выделено еще 2 трлн сумов. За 8 месяцев текушего года в рамках этой программы населению выдано 3,9 трлн сумов кредитов. До конца года эта цифра должна вырасти до 5,5 трлн сумов, резюмировал зампред ЦБ.