Спецштаб Минэнерго Узбекистана посетил «Тахиаташскую ТЭС»

Специальный штаб Министерства энергетики Узбекистана 15 сентября т.г. посетил Тахиаташскую ТЭС в Республики Каракалпакстан с целью анализа хода подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

На сегодняшний день в регионе реализуется инвестиционный проект «Строительство двух парогазовых установок суммарной мощностью 560 МВт на Тахиаташской ТЭС». Ввод в эксплуатацию парогазовой установки полностью обеспечит потребности в электроэнергии населения Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

Данный крупный инвестиционный проект реализуется в соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2017 года «О дополнительных мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство двух парогазовых установок мощностью 230-280 МВт на Тахиаташской ТЭС».

Проект реализуется в сотрудничестве с консорциумом южнокорейских компаний Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction на основе современных передовых технологий.

С вводом двух ПГУ мощностью по 230-280 МВт и выводом 310 МВт из существующих блоков, технико-экономические показатели станции составят:

- установленная мощность станции увеличится с 730 МВт до 1003 МВт;

- годовая выработка электрической энергии станции увеличится от 3,0 млрд. кВт*ч до 3,6 млрд. кВт*ч;

- годовой потребность в водные ресурсы уменьшится от 452 млн. м3 до 159 млн. м3;

- удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии уменьшится на 164,3 гр/кВтч (текущий удельный расход условного топлива – 430,3 гр/кВт*ч, с пуском двух ПГУ - 266,0 гр/кВт*ч), что даст экономию природного газа на 488,6 млн. м3 в год.

Сегодня парогазовый блок №1 мощностью 280 МВт подключен к энергосистеме и работает в тестовом режиме. Завершены все строительные работы на парогазовом блоке № 2, для обеспечения полноценной работы блока проводятся испытания и пусконаладочные работы совместно с зарубежными специалистами.