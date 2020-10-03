В Узбекистане планируют внедрить обязательную цифровую маркировку бытовой техники. Сейчас в рамках пилотного проекта в стране запущена маркировка табачной продукции, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено проектом постановления президента "О введении системы обязательной цифровой маркировки отдельных видов товаров".

В рамках документа в стране до 1 декабря 2020 года планируется запустить Национальную информационную систему мониторинга маркировки и отслеживаемости продукции Asl belgisi.

Оператором системы станет компания CRPT TURON, с которой будет подписано соглашение о государственно-частном партнерстве. Учредителем данной компании является российский "Центр развития перспективных технологий" (контрольный пакет принадлежит USM Holdings Алишера Усманова).

Сам запуск процесса маркировки будет разделен на несколько этапов:

Табачные изделия – декабрь 2020 года

Алкогольная продукция – март 2021 года

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения – январь 2022 года

Вода и прохладительные напитки – февраль 2022 года

Бытовая техника – март 2022 года

Ожидается, что производителям внедрение системы маркировки даст надежный механизм борьбы с контрафактной продукцией и возможность поднять эффективность бизнес-процессов. Прослеживая процесс доставки продукции до конечного потребителя в режиме реального времени, на основе данных по продажам они смогут планировать производство.

Потребителям маркировка предоставит подробную информацию о товаре и даст уверенность, что продукт легален и не нанесет вреда здоровью. В рамках проекта будет создано бесплатное мобильное приложение для потребителей. Считав с товара QR-код, можно будет получить все данные о нем.

Государство же получит эффективный метод борьбы с производством и импортом незаконной продукции, а также возможность вести точный учёт произведённой и импортированной продукции. Также станет видна востребованность товара среди населения, а за счёт сокращения теневого рынка увеличится объём поступлений налогов и других обязательных платежей в Государственный бюджет.