По инициативе председателя правления АО «Узбекнефтегаз» сегодня в обществе реализуются ряд проектов по цифровизации бизнеса, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В результате одного из таких проектов АО «Узбекнефтегаз» станет полноправным членом глобальной бизнес-сети «SAP Ariba».

Присоединение к SAP Ariba происходит в рамках принятой программы цифровой трансформации АО «Узбекнефтегаз» и автоматизации бизнес-процессов Общества. Проект по SAP Ariba будет реализовываться совместно с международной компанией-интегратором «Парма-Телеком».

SAP Ariba – комплексный инструмент для прямого выхода на поставщиков и мировые рынки сбыта через крупнейшую торговую площадку, работающую по модели «бизнес для бизнеса». На сегодняшний день сеть охватывает более 5.5 миллиона поставщиков по всему миру и постоянно расширяется, годовой оборот составляет более 2.8 триллионов долларов США.

АО «Узбекнефтегаз» становится полноценным участником глобальной бизнес-сети SAP Ariba в которой зарегистрированы 76 % компаний из рейтинга Fortune 2000. Таким образом Общество не только трансформирует процесс закупок, но и само может выступать в качестве поставщика и реализовывать продукцию по всему миру.

Стоит отметить, что АО «Узбекнефтегаз» является первопроходцем среди государственных компаний Республики, реализующих переход к цифровизации бизнеса.

Компания уже выполнила большое количество проектов по автоматизации бизнес-процессов для отраслевых лидеров, в том числе был успешно реализован проект по внедрению продуктов SAP для компании Лукойл на территории Республики Узбекистан.

Инициатор проекта Шахзод Алиризаев, первый заместитель председателя правления АO «Узбекнефтегаз», отметил несколько важных аспектов проекта:

«Как один из флагманов экономики Республики Узбекистан, АО «Узбекнефтегаз» взяло курс на цифровизацию отрасли и начало данный процесс с внедрения решений для повышения эффективности закупок, документооборота и взаимодействия с контрагентами.

Уже в 2020–2021 году руководство Общества намерено вывести взаимодействие с контрагентами на качественно новый уровень.

Проект внедрения SAP Ariba позволит повысить прозрачность закупочных процессов «Узбекнефтегаз» и повысить их эффективность, максимально сократить бумажный документооборот за счет перевода его в цифровой формат.

Ожидается, что через реализацию данного проекта АО «Узбекнефтегаз» достигнет следующих результатов:

• снижения стоимости закупок не менее чем на 15% от текущих значений;

• сокращения операционных затрат на процесс закупок до 70%;

• увеличения числа потенциальных поставщиков на 15%;

• более чем на 50% уменьшения количества ошибок в документообороте;

• выхода на новые рынки сбыта продукции.

Хотелось бы отметить, что наш проект – это первый этап программы цифровой трансформации АО «Узбекнефтегаз», который должен стать локомотивом для последующего внедрения корпоративной информационной системы (ERP - англ. Enterprise Resource Planning) на базе передовых продуктов ИТ индустрии.

Для справки: ERP система Общества будет охватывать процессы снабжения, управления запасами, бюджетирования и финансового планирования, а также производственные процессы.

Мы уверены, что реализация программы цифровой трансформации АО «Узбекнефтегаз» будет способствовать успешному проведению реформ в нашей стране и положительным образом скажется как на отрасли, так и на всех наших потребителях».