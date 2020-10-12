Центральный банк Узбекистана опубликовал статистику за последние девять месяцев 2020 года, передает Trend со ссылкой на review.uz.

Объем поступивших в Узбекистан трансграничных переводов составил $4,3 млрд, а размер денежных переводов в сентябре вырос до $638 млн, что на 8% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Регулятор отмечает, что это, в свою очередь, свидетельствует о сбалансированном объеме международных денежных переводов.

Ранее ЭО сообщало, что за первое полугодие объем поступивших в страну переводов составил 2,4 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 156 млн долларов, или 6%.

В марте-апреле в связи с объявленными в период пандемии в РФ нерабочими неделями, количество денежных переводов значительно уменьшилось, однако уже в мае увеличилось вдвое по отношению к апрелю, а в июле-августе превысило прошлогодний показатель.