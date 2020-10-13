На месторождении «Кукдумалок» дополнительно добыто 1515 тонн нефти

По поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз», несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, в целях бесперебойного обеспечения населения Республики нефтепродуктами в скважинах проводится широкомасштабная работа, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

На сегодняшний день в Мубарекском нефтегазодобывающем управлении АО «Узбекнефтегаз» на месторождениях «Кукдумалок», «Южный Кемачи», «Умид», «Зеварда», «Северный Муборек» и «Шумак» добывается нефть, газ и газовый конденсат.

В частности, на нефтегазоконденсатном месторождении «Кукдумалок» определены меры по повышению объема добычи.

По состоянию на 1 сентября 2020 года на данном месторождении общее количество скважин составило 100 штук. Из них 87 являются нефтегазоконденсатными скважинами, из которых 25 используются фонтанным способом, а 62 - газлифтным. Остальные 13 скважин: 2 газовые и 11 водонапорных.

В настоящее время на месторождении добывается в среднем 300 тонн нефти в сутки и около 8-9 тысяч тонн в месяц.

В январе–августе 2020 года на этом месторождении планировалось добыть 63 694 тонн нефти, но фактически добыто 72 536 тонны.

В целях увеличения добычи нефти специалистами отдела были проведены интенсификационные работы и добыто 911 тонн нефти, а в результате дополнительных мероприятий 604 тонны, всего добыто 1 515 тонн нефти.

До конца текущего года на этом месторождении планируется добыть 95 тысяч тонн нефти. В результате реализуемых мер предусматривается перевыполнение годового плана.