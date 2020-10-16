Созданная в конце 2019 года Uzbekistan Airports закончила тот год с убытком в 4,3 млрд сумов

Uzbekistan Airports закончила 2019 год с убытком в 4,3 млрд сумов, следует из данных компании на Едином портале корпоративной информации, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

При этом, компания была создана в конце 2019 года — первые акции были выпущены в октябре, в декабре утвердили устав, а исполнительную структуру — уже в январе 2020 года.

На прошедшем 14 октября собрании руководителю Uzbekistan Airports Ровшану Исмаилову поручено принять меры по возмещению полученных компанией в 2019 году убытков.

Ранее Spot писал, что Uzbekistan Airways подвела итоги первого полугодия 2020 года — выручка компании составила 1,7 трлн сумов. Пандемия коронавируса сильно повлияла на компанию — лишь 18% пришлись на II квартала.

Чистый убыток составил 767,7 млрд сумов или 43,3% от выручки. При этом, общие активы увеличились на 1,4% и составили 17,5 трлн сумов, а собственный капитал вырос на 2,9% до 5,79 трлн сумов.

В конце мая для смягчения воздействия пандемии наиболее пострадавшим от карантина компаниям Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports предоставлена отсрочка по кредитам на $122 млн и налоговые льготы более чем на 60 млрд сумов.

Помимо этого, из Антикризисного фонда предоставлены беспроцентные ссуды в размере $50 млн в качестве оборотного капитала.