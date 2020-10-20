«Силовые машины» завершили комплектацию третьего гидроагрегата Фархадской ГЭС в Узбекистане

Российская компания «Силовые машины» изготовила и поставила на строительную площадку Фархадской ГЭС направляющий аппарат и подшипник гидротурбины. Это последний комплект гидрооборудования, предназначенный для модернизации гидроагрегата (ГА) № 3, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Параллельно «Силовые машины» продолжают монтажные работы ранее поставленного оборудования для гидроагрегата №1: завершены сборка и монтаж ротора и статора гидрогенератора, завершается укрупненная сборка конуса отсасывающей трубы и камеры рабочего колеса, выполняются работы по монтажу шахты турбины и бетонирование затрубного пространства. На производстве завершается изготовление дополнительного турбинного оборудования для гидроагрегата №4.

Все основное энергетическое оборудование для модернизации Фархадской ГЭС изготовлено петербургскими энергомашиностроительными предприятиями – Ленинградским Металлическим заводом и заводом «Электросила», а также Калужским турбинным заводом.

Контракт на модернизацию Фархадской ГЭС был заключен между АО «Силовые машины» и АО «Узбекгидроэнерго» в 2017 году. Всего будут модернизированы 4 ГА с увеличением общей мощности ГЭС на 11,4% - с 114 МВт до 127 МВт. Кроме того, будут увеличены КПД двух поворотно-лопастных гидротурбин на 4,8 % и двух радиально-осевых – на 5,1 %. Полный срок службы гидроагрегатов составит 40 лет.

Реализация проекта позволит обновленной ГЭС увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 84 млн. кВт⋅ч до 531,2 млн. кВт⋅ч в год.