ВВП Узбекистана в январе-сентябре вырос на 0,4%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в январе-сентябре 2020 года составил 0,4% против 5,9% за тот же период 2019 года. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Объем промышленного производства в Узбекистане снизился на 2,7% в январе-сентябре 2020 года против 5,3% за тот же период 2019 года.

Темпы роста объема оказанных услуг за девять месяцев 2020 года составили 1,8% (в январе-сентябре 2019 года – 12,7%), строительных работ – 8,6% (24,2%), розничного товарооборота – 0,2% (7%) и сельского, лесного и рыбного хозяйства – 3,4% (2,2%).

В отчётном периоде грузооборот снизился на 6,7%, а пассажирооборот – на 16,3%.

Внешнеторговый оборот Узбекистана упал на 12% в январе-сентябре 2020 года, экспорт – на 6% и импорт – 16,5%.

По состоянию на 1 октября 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 483 492 предприятий и организаций. Количество действующих организаций составило 454 939.

Госкомстат отмечает, что реальные темпы роста совокупных доходов населения снизились на 0,3% в отчетном периоде.

По состоянию на 1 октября 2020 года численность постоянного населения Узбекистана составило 34,38 млн. человек.