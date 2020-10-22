В Газли реализуется инвестиционный проект по переработке 4,5 млрд. кубометров газа в год

В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 9 января 2020 г. № ПП–4563 «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020–2022 годы» со стороны АО «Узбекнефтегаз» реализуется инвестиционный проект «Строительство установки получения пропан-бутановой смеси на сероочистной установке «Учкыр Газлийского нефтегозодобывающего управления» стоимостью 49,4 млн. долларов США, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Проект направлен на строительство установки получения пропан-бутановой смеси (УППБС) мощностью 4,5 млрд. кубометров газа в год с выработкой сжиженного газа 80,0 тысяч тонн в год, газового конденсата 37,5 тысяч тонн и обеспечения растущего спроса внутриреспубликанских потребителей в данных видах топлива.

Проектом предусматривается строительство установки цеолитовой осушки газа (УЦОГ), ёмкостей для приёма, хранения и отгрузки сжиженных газов потребителям, УППБС, операторного и лабораторного здания.

В рамках проекта заключены 18 импортных и 55 местных контрактов на приобретение оборудования на общую сумму 13,9 млн. долларов США и 128,34 млрд. сум, по которым открыто финансирование по всем импортным и местным контрактам.

Импортные оборудования изготавливаются на заводах ПАО «Сумское НПО» (Украина), ЧАО «Турбогаз» (Украина), «Linde AG» (Германия), АО «Гидромашсервис» (РФ), ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» (РФ), ПК «Промресурс» (Россия) и другие.

Поставлено оборудование турбодетандер, насосы, секции аппарата воздушного охлаждения (АВО-1) для УЦОГ и УППБС, теплообменники, сепараторы, стальные трубы, поршневой компрессорный агрегат (тип FAS-HG), лабораторное оборудование, осуществляется монтаж.

В настоящее время подрядчиком ООО «Мубарекнефтегазмонтаж» выполнен общий объём работ на 80,1%.

Завершение строительно-монтажных работ планируется в ноябре текущего года.