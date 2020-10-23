Центральный банк Узбекистана сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 14% годовых.

Об этом было сообщено сегодня в ходе пресс-конференции Центрального банка, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Как заявил председатель центрального банка – председатель правления Мамаризо Нурмуратов, данное решение направлено на сохранение положительных реальных процентных ставок, обеспечение баланса между созданием благоприятных условий для дальнейшего восстановления экономической активности и формированием устойчивых предпосылок к дальнейшему замедлению динамики инфляции в среднесрочном периоде на фоне временного всплеска краткосрочных инфляционных рисков.

«Годовой уровень в сентябре текущего года составил 11,7%. Центральный банк сохраняет прогноз инфляции на конец года на уровне 11-12,5%, и совместно с Правительством будет предпринимать все необходимые меры для его достижения».

Последующие решения по уровню основной ставки будут приниматься исходя из формирования фактической и прогнозной динамики инфляции, а также оценки внутренних и внешних рисков.