Фонду поддержки экспорта Узбекистана выделяется $100 млн

В Узбекистане проводится последовательная работа, направленная на увеличение экспортного потенциала и оказание всесторонней поддержки предприятиям-экспортёрам. В условиях глобального экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19, одним из важнейших приоритетов является дальнейшее стимулирование экспортной деятельности субъектов предпринимательства, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Уполномоченным органом, ответственным за реализацию практических мер поддержки отечественных экспортеров, является Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли, которое осуществляет компенсацию расходов экспортеров по участию в международных выставках-ярмарках, продвижению национальных продуктов и брендов на внешних рынках, а также внедрению международных стандартов и получению международных сертификатов.

Помимо этого, экспортеры, обратившись в Агентство, могут получить компенсации на покрытие до 50% затрат на транспортировку продукции на экспортные рынки, а также на компенсацию страховой премии в случае, если страховые услуги используются экспортерами в качестве залога.

Принятый 21 октября текущего года Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему расширению финансовой поддержки экспортной деятельности» является логическим продолжением предпринимаемых в стране мер по стимулированию экспорта.

Документом предусматривается ряд дополнительных привилегий для экспортёров. Так, в частности, утверждены новые преференции в отношении компенсаций и поручительств, предоставляемых предприятиям-экспортерам со стороны Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Во-первых, если до сегодняшнего дня компенсации на покрытие процентных расходов по предэкспортным кредитам коммерческих банков предоставлялись исключительно экспортёрам – производителям, то сейчас, согласно Указу, данная преференция будет внедрена и в отношении экспортёров, основным видом деятельности которых является торговое посредничество.

Во-вторых, до настоящего момента предоставление компенсаций на покрытие процентных расходов экспортёров по кредитам коммерческих банков осуществлялось в отношении кредитов с процентной ставкой, не превышающей 1,5-кратный размер ставки рефинансирования, и только в части, превышающей ставку рефинансирования. Теперь же, компенсации на покрытие процентных расходов будут предоставляться независимо от процентной ставки и размера кредита, установленных коммерческими банками.

В-третьих, сумма поручительства, предоставляемая по кредитам коммерческих банков на пополнение оборотных средств (до 50% от суммы кредита), увеличена с 4 миллиардов до 8 миллиардов сумов.

В-четвёртых, до сегодняшнего дня в случае имеющейся задолженности по ранее выделенному кредиту, по которому была предоставлена компенсация, экспортёр не мог повторно воспользоваться привилегией получения компенсации и поручительства. Сейчас же, компенсации и поручительства на покрытие процентных расходов по дополнительным кредитам будут предоставляться при положительной кредитной истории, несмотря на действующие обязательства по предыдущим кредитам. При этом, комиссия, взимаемая по предоставляемым поручительствам, будет снижена с 1 до 0,5 процента.

Следует отметить, что с принятием Указа также расширились функции и полномочия Агентства продвижения экспорта, как государственного института поддержки отечественных экспортеров. Теперь Агентство будет уполномочено решать задачи по предоставлению финансовых ресурсов коммерческим банкам для выделения кредитов на предэкспортное финансирование и торговые операции, связанные с экспортом, а также по привлечению средств международных финансовых институтов, зарубежных правительственных финансовых организаций, иностранных банков и финансовых компаний для осуществления предэкспортного финансирования.

В этих целях при Агентстве продвижения экспорта создаётся Фонд поддержки экспорта, за счет средств которого будет внедрен механизм выделения финансовых ресурсов коммерческим банкам с целью оказания ими услуг по финансированию торговых операций, связанных с экспортом. Для формирования ресурсной базы и начала функционирования Фонда за счёт средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана выделяется 100 млн долларов.

Создание Фонда стало важным этапом формирования целостной Национальной системы поддержки экспорта, функциональными элементами которой также являются Агентство продвижения экспорта и Национальная компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

В функции системы, помимо предоставления компенсаций, субсидий и финансирования, входит также оказание практического содействия отечественным экспортерам в поиске иностранного покупателя и сопровождение переговорного процесса до этапа заключения экспортного контракта, а также обеспечение системного взаимодействия с министерствами и ведомствами республики, органами власти на местах по продвижению национальной экспортной продукции за рубежом, доступа экспортеров к информации о мерах поддержки экспорта, имеющихся льготах и преференциях, задачах и функциях уполномоченных органов государственной власти.

Отличительным преимуществом Национальной системы поддержки экспорта является возможность оказания комплексной поддержки экспортерам по принципу «одно окно», что позволяет существенно снизить временные и материальные издержки в решении широкого спектра вопросов, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.