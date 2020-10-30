Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подвело итоги инвестиционной деятельности

За первые 9 месяцев 2020 года в Узбекистане освоено 7,2 миллиарда долларов США иностранных инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ), с января по сентябрь текущего года общий объем освоенных иностранных инвестиций в стране составил 7,2 миллиарда долларов (из них в основной капитал – 5,7 миллиарда долларов), в том числе 4,9 миллиарда долларов – прямые иностранные инвестиции, и 2,3 миллиарда долларов – средства международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

В части прямых иностранных инвестиций отраслевыми предприятиями было освоено 1,8 миллиарда долларов инвестиций, из них в основной капитал 1,3 миллиарда долларов (темп роста – 126% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), а в рамках реализации региональных инвестиционных программ – 3,1 миллиарда долларов, из них в основной капитал 2,5 миллиарда долларов (темп роста - 93% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов по итогам отчетного периода стали электротехническая отрасль (рост – в 25 раз по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года), сфера ИКТ (рост – в 3,6 раза) и химическая промышленность (рост – в 1,2 раза). Рассматривая показатели в разрезе регионов, стоит отметить высокую динамику роста прямых иностранных инвестиций в Сурхандарьинской (в 1,1 раза), Навоийской (в 1,7 раза) и Наманганской областях (в 1,3 раза).

Значительный прирост показателей инвестиционной деятельности обусловлен, в том числе увеличением притока средств, выделенных Узбекистану международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями, основная часть которых приходится на финансовые организации правительства Японии – JICA и JBIC (20% по отношению к общему объёму, или 470,8 миллиона долларов), Азиатский банк развития (16,6%, или 380 миллионов долларов), Всемирный банк (11,2%, или 256,8 миллиона долларов), Исламский банк развития (3,6%, или 81,2 миллиона долларов) и другие.

Данные средства были направлены на реализацию проектов в сферах нефтегазовой отрасли (884,3 миллиона долларов), сельского и водного хозяйства (461,9 миллиона долларов), химической промышленности (272 миллиона долларов), энергетики (205,7 миллиона долларов), транспортно-логистического сектора (171 миллион долларов), здравоохранения (70 миллионов долларов) и образования (32,4 миллиона долларов).

Всего в отчётном периоде было завершено 65 крупных инвестиционных проектов стоимостью 3,3 миллиарда долларов, за счет чего было создано свыше 13 тысяч новых рабочих мест. В частности, в Республике Каракалпакстан запущен проект «Строительство двух парогазовых установок мощностью 230 - 280 МВт на Тахиаташской ТЭС», в Навоийской области на базе АО «Навоиазот» налажено производство азотной кислоты, в г.Ташкенте – производство бытовых холодильников на 62,1 миллиона долларов в ООО «Технопарк» и его дочерних предприятиях, строительство надземного метро на сумму 466,1 миллиона долларов (Фаза 1), строительство второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена стоимостью 103,8 миллиона долларов, а в Джизакской области – организация производства цемента на ООО «Хуаcин Цемент Джизак» стоимостью 150 миллионов долларов.

Всего до конца 2020 года планируется освоить 10,1 миллиарда долларов иностранных инвестиций, из них в основной капитал – 9,2 миллиарда долларов, в том числе - объем освоения прямых иностранных инвестиций составит 7 миллиардов долларов, из них в основной капитал – 6,6 миллиарда долларов (102% по отношению к результатам 2019 года).

В целях стимулирования привлечения и освоения иностранных инвестиций Правительственной комиссией по вопросам развития экспорта и инвестиций с выездом на места продолжается системная работа по изучению и решению проблем предпринимателей и инициаторов инвестиционных проектов. МИВТ совместно с отраслевыми министерствами, ведомствами и органами местной власти ведётся особый мониторинг за реализацией запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году 206 крупных инвестиционных проектов на сумму более 10,1 миллиарда долларов, имплементация которых позволит создать более 30 тысяч рабочих мест. В числе этих проектов – строительство Ташкентского металлургического завода стоимостью 359,4 миллиона долларов (672 рабочих места), организация производства аммиака и карбамида на базе АО “Навоиазот” стоимостью 985,7 миллиона долларов (491 рабочее место), организация производства текстильных изделий на ООО “Джизак Кентекс” стоимостью 25 миллионов долларов (400 рабочих мест) и другие.

Также стоит отметить, что согласно указу президента Республики Узбекистан №УП-5717 от 14 мая 2019 года «О мерах по переходу на качественно новую систему формирования и реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан» к концу 2020 года планируется внедрить интегрированную с информационными системами государственных органов автоматизированную информационную систему «Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов».

Данный программный комплекс является компонентом Единой национальной информационной системы проектного управления, которая будет включать в себя как инициаторов проектов, так и все государственные структуры, задействованные в их реализации. Преимуществом данной системы станет возможность осуществлять мониторинг за сроками, бюджетом, целями и показателями проектов, формировать достоверные данные по объему привлеченных и освоенных инвестиций, выявлять риски несвоевременного ввода проектов в эксплуатацию, а также отслеживать достижение предусмотренных проектной документацией целевых показателей в постинвестиционный период.