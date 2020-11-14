Узбекистан и Афганистан планируют возобновить прямое авиасообщение в январе 2021 года. Как передает Trend, об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на программу развития сотрудничества двух стран.

Уже в ноябре этого года Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports должны провести переговоры с афганскими авиакомпаниями KamAir и Ariana Afghan Airlines, чтобы в декабре выйти на подписание двустороннего соглашения о возобновлении полетов.

Напомним, что Узбекистан и Афганистан впервые запустили прямое гражданское авиасообщение по маршруту "Кабул - Ташкент" в конце ноября 2017 года. Полеты выполнялись афганским авиаперевозчиком KamAir по договору код-шеринга (совместная эксплуатация рейсов).

Пассажиры из Афганистана прежде прилетали в Ташкент только через Стамбул или Дубаи, затрачивая от 17 до 32 часов. После запуска прямого сообщения появилась возможность добраться из Кабула в Ташкент напрямую, всего лишь за полтора часа.

Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова планировалось использовать в качестве узловой точки для пассажиров Kam Air для стыковочных рейсов в Германию, Великобританию и другие страны Европы.

Первоначально речь шла о двух рейсах в неделю, затем стороны были готовы увеличить их до четырех. Но затем спад пассажиропотока и пандемия привели к закрытию этого направления.