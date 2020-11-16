Узбекистан впервые поставляет бобовую продукцию в Таиланд

Генеральное консульство Узбекистана оказало содействие ведущему экспортеру плодоовощной продукции страны – компании «Global Export» впервые заключить контракт на поставку в Таиланд бобовой продукции до конца 2020 года на сумму 1 миллион долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Уже в ноябре текущего года произведен экспорт из Узбекистана бобовых на сумму 260 тысяч долларов.

Поставки всего контрактного объема ожидаются до конца текущего года, и стороны уже выразили готовность подписать новое соглашение на поставку до 1000 тонн продукции нового урожая 2021 года.

По мнению представителей таиландского бизнеса, отличные вкусовые качества и соответствие нормативам по калибровке и упаковке узбекской сельхозпродукции имеют хорошие шансы для расширения в ближайшие годы ассортимента поставок на рынок Таиланда.